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Эксперт рассказал, как обезопасить свои банковские счета от мошенников

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Depositphotos

Глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер заявил, что обезопасить банковские счета от мошенников можно с помощью нескольких правил. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, ни в коем случае нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из СМС. Этих правил достаточно, чтобы защититься от злоумышленников, считает он.

Ранее руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея назвал несколько способов, которые помогут сэкономить на денежных переводах.

По словам эксперта, переводить деньги до 100 тыс. рублей через Систему быстрых платежей можно бесплатно. Для этого необходимо привязать номер телефона в банке к СБП, через мобильное приложение или в любом отделении. При этом переводы на более крупные суммы лучше осуществлять в пределах одного банка со счета на счет.

Кривошея посоветовал перед переводом всегда проверять информацию о комиссиях. Это также можно сделать в мобильном банке, где появляется окно с информацией о цели платежа, суммах и получателе, а также подтверждение перевода. Там же есть данные о комиссиях.

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