Победитель лотереи решил потратить выигрыш на зубную щетку

Житель американского штата Флорида, который выиграл $1 млн , решил потратить деньги на электрическую зубную щетку. Об этом сообщает KIRO-TV.

26-летний Брайан Нельсон из города Лисбург в США приобрел лотерейный билет за $20 и, как оказалось, он был выигрышным. Согласно правилам лотереи победителю дается выбор: получить всю сумму частями за несколько лет или пожертвовать часть выигрыша и получить остаток сразу. Выбрав второй вариант, мужчина получил $795 тыс.

Для того, чтобы забрать свои деньги, мужчина отправился в штаб-квартиру лотереи вместе со своей девушкой, с которой обручился месяц назад. В свою очередь представители лотереи поинтересовались, на что победитель потратит выигрыш. Однако мужчина признался, что собирается купить электрическую зубную щетку, а также хорошие шлепанцы.

Ранее сообщалось, что Джерри Нот из Канады выиграл в лотерею $20 млн, но даже не догадывался об этом. Только через два месяца мужчина узнал, что сорвал джекпот, — когда заглянул в кошелек и увидел там билет.

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