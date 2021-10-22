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Макрон предложил интернационализировать евро

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Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости интернационализировать евро. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Евросоюзе, который состоялся в Брюсселе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Facebook.

«Если мы хотим защитить наши компании от экстерриториальности доллара ... необходимо интернационализировать в большой степени евро», — считает Макрон.

По его словам, на прошедшем саммите в том числе поднимали вопросы торговли.

«Наша торговая стратегия привязана к нашим социальным и климатическим целям... Поэтому должны быть климатические, социальные требования, требования по равенству конкуренции, соблюдению наших стандартов, в том числе санитарных. По этой причине мы все выразили желание начать реформу ВТО (Всемирной торговой организации — «Газета.Ru»)», — сказал французский лидер.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила установить общий для ЕС лимит на наличные платежи в размере €10 тысяч для борьбы с отмыванием денег.

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