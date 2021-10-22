В фитнес-сообществе оценили меры господдержки на время нерабочих дней

Российским фитнес-клубам в период локдауна из-за пандемии необходимо предоставить более весомую поддержку, — внедрить налоговые каникулы, субсидии на коммунальные платежи и аренду. Об этом «Газете.Ru» сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«В связи с режимом нерабочих дней потери фитнес-отрасли будут расти, и удержаться на плаву станет крайне сложно. Только от введения системы QR-кодов потребительский спрос в ряде регионов упал на 90%, как следствие, серьезно просели продажи клубных карт на 70-90%», — рассказала Силина.

Она заявила, что пока в НФС видят мало эффективности в представленных мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с нерабочими днями в России.

«Для сохранения фитнес-бизнеса нужны компенсационные меры поддержки на сохранение занятости сотрудников не в виде одного МРОТ, а равное среднестатистической заработной платы в субъектах РФ. Отрасли необходимы налоговые каникулы, субсидии на коммунальные платежи и аренду помещений для того, чтобы сохранить бизнес. Обычно в выходные или нерабочие дни фитнес-отрасль имеет право обслуживать посетителей и вести предпринимательскую деятельность, а это полный локдаун и на неопределенный срок. Именно этот локдаун будет намного сложнее, поскольку он «лег на плечи» представителей сферы после самого низкого сезона, и на уже просевшую экономическую составляющую из-за введения QR-кодов. А на основании регулярного мониторинга рынка и сбора статистических данных отрасль еще не вышла на докризисные показатели 2019 года», — обратила внимание глава НФС Елена Силина.

Силина дополнила, что нужно внедрить меры поддержки арендодателей, предоставляющих пониженную до 50% стоимость аренды для фитнес-клубов.

«Помещения в собственности максимум только у 15-20% игроков всего рынка. Аренда обходится в 30% от общего объема выручки, и для того, чтобы арендодатели могли нам оказать компенсацию в размере 50% от стоимости, необходимы меры поддержки держателей коммерческой недвижимости», — пояснила глава Национального фитнес-сообщества.

Глава НФС подчеркнула, что фитнес-клуб — это территория безопасных и стратегически важных занятий для здоровья населения России. Меры дезинфекции, которые соблюдаются отраслью в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, позволяют минимизировать риски распространения инфекции. Кроме того, укрепление здоровья россиян и увеличение доли физически активного населения страны, вовлеченного в систематические занятия физкультурой и спортом, является частью плана развития государственной политики 2030.

Закрытие доступа россиянам к посещению физкультурно-оздоровительных занятий, по своей сути, идет в разрез с общенациональными идеями и целями, считают в фитнес-сообществе.

«Именно занятия в фитнес-клубах помогают восстановиться переболевшим коронавирусной инфекцией, а физическая культура после болезни рекомендована Минздравом. Оздоровительные занятия позволяют людям иметь хорошую физическую подготовку и крепкий иммунитет, который защищает организм и эффективно противостоит вирусам», — обратила внимание Силина.

Национальное фитнес-сообщество с 2020 года ведет планомерную работу с Минздравом РФ. На сегодняшний день представлены программы, включающие рекомендации по укреплению иммунитета, а также восстановлению и реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, в том числе по выстраиванию «дорожной карты» между медицинскими учреждениям и фитнес-отраслью.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина попросила правительство ввести меры поддержки для арендодателей, предоставляющих площади под физкультурно-оздоровительные объекты.