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«Не стоит переоценивать»: экономист рассказала о поставках газа из России в Европу

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Василий Федосенко/Reuters

«Газпром» не увеличивал поставки газа в Европу на 15% по сравнению с прошлым годом, так как в 2021 году был ряд факторов, которые повлияли на поставки не в сторону увеличения. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

«Вообще ситуация всегда менялась год от года, и любые сравнения с прошлым годом сейчас мало информативны, так как 2020 год был совершенно нетипичным. Если и сравнивать динамику, то лучше это делать с предкризисным 2019 годом», — отметила эксперт.

По ее словам, поставки «Газпрома» в 2021 году были ниже, чем многолетние средние показатели. Это связано с рядом факторов, которые наслоились друг на друга, в частности с пожаром на заводе в Уренгое.

При этом переоценивать российский вклад в поставки газа тоже не стоит. Были определенные факторы, когда поставки газа в Европу были чуть выше или ниже, но постоянного прироста, тем более по сравнению с прошлым годом не было, сообщила специалист.

«Сейчас холодное время года, начался отопительный сезон в России, поэтому нам надо заполнять свои частично опустевшие хранилища. Об увеличении поставок в Европу речи не идет, пока у нас не будет достаточно газа на зиму для удовлетворения всех нужд», — заключила Куликова.

Ранее исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура рассказал, что европейские партнеры «Газпрома» — а не сама компания — получают сверхприбыли от резко возросших цен на газ в Европе из формата заключенных контрактов.

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