В Германии не стали комментировать слова Путина о «Северном потоке — 2»

Министерство энергетики Германии не стало комментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия может увеличить поставки газа в Европу, как только «Северному потоку — 2» разрешат прокачку. Об этом в ходе брифинга заявила представитель ведомства Беате Барон, сообщает РИА «Новости».

«По общему принципу я не комментирую заявления российского президента. Поставки осуществляются на рынке, есть различные пути поставок в Германию, есть поставки через Ямал, через Украину. Объемы по этим маршрутам доступны на рынке», — заявила она.

Комментируя ситуацию вокруг «Северного потока — 2», Барон отметила, что процесс сертификации продолжается.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили, что ситуация на энергетическом рынке Европы могла бы помочь запуску газопровода «Северный поток — 2».