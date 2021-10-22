В России резко вырос спрос на продажников с «мягкими навыками»

В России с января по сентябрь 2021 года вакансии для менеджеров по продажам встречались в полтора раза чаще, нежели год назад. При этом в требованиях к кандидатам две трети работодателей предпочитают людей с развитыми «мягкими навыками». Об этом сообщается в данных кадровой компании UTEAM (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Сильнее всего спрос на менеджеров по продажам вырос в компаниях из IT-отрасли. По сравнению с прошлым годом увеличение произошло на 84%. Это связано с развитием удаленной занятости и ростом популярности онлайн-сервисов, отмечают в кадровой компании.

На втором месте оказались финансовые компании, где менеджеры по продажам стали на 66% более востребованы, чем год назад. Замыкают «тройку» гостиницы и рестораны, где спрос увеличился на 59%.

При этом работодатели считают, что большое значение при найме менеджеров приобретают так называемые «мягкие навыки». Из двух кандидатов 67% компаний предпочтут именного такого, у кого развито любопытство, азарт, интерес к жизни, есть стремление зарабатывать и аналитические способности.

Кроме того, в топ-5 ключевых навыков вошли коммуникабельность, активная социальная позиция (это важно для 80% работодателей), высокий уровень самоорганизации, а также умение планировать (73%).

«Большая часть рабочего времени менеджера по продажам – это коммуникация с клиентами, поэтому важно, чтобы он получал удовольствие от общения. Иначе долго в профессии не продержаться. То же можно сказать и про самоорганизацию», — сообщила руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко.

Однако интерес к «мягким навыкам» не отменяет важности «тяжелых навыков». На рынке также востребованы специалисты узкой направленности, обладающие глубокой экспертизой и профильными знаниями по продукту, а также умеющие разбираться в ключевых трендах отрасли и владеющие тем или иным иностранным языком.

Ранее сообщалось, что чаще всего в России увольняют с работы за то, что человек совершил аморальный поступок или находится в плохих отношениях с коллективом.