Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров уличил Украину в «передергивании фактов» 13:54
РЕН: в Москве зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем 13:52
Профайлер объяснил странную позу Байдена 13:48
Максим Галкин рассказал, что пойдет на многое ради миллионов 13:47
Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года 13:47
Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку 13:44
Талибы* обезглавили волейболистку сборной Афганистана 13:37
Друг рассказал о погибшем при взрыве на заводе под Рязанью 13:37
Роднина оценила выступление российский клубов в еврокубках фразой «это наш... 13:36
Двухлетний мальчик отравился наркотиком в Петербурге 13:35

Россия может потерять преимущество в железнодорожных перевозках

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

На сегодняшний день есть определенные проблемы с перевозкой грузов по России из-за недостаточной пропускной способности железных дорог. При этом высокий спрос на этот вид перевозок приведет к увеличению цены. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе крупнейшего в России транспортно-логистического холдинга группы компаний «Дело».

«Есть определенные проблемы с передачей грузов ОАО «РЖД» для перевозки по инфраструктуре. Но мы не связываем это напрямую с увеличением поставок из Китая сухопутными маршрутами. Причина в недостаточной пропускной способности железных дорог, подходов к портам, пунктам пропуска», — отметили в пресс-службе организации.

Сейчас в Китае все еще действует энерголокдаун, сказали там. После того, как он закончится, должен начаться резкий рост перевозок сначала из Китая в Европу. При этом проблемы с пропускной способностью российской сети будут нарастать.

Но если цены на транзит по железным дорогам через Россию будут расти, то он потеряет одно из конкурентных преимуществ – стоимость и скорость. А с учетом невысокой пропускной способности, преимущество в скорости может вообще исчезнуть.

Ранее сообщалось, что Китай отправляет все больше товаров в Европу через транспортные сети России, и нагрузка продолжает расти. В РЖД отмечают увеличение транзита почти на 50% с начала года. Крупнейший оператор контейнерных перевозок «Трансконтейнер» заявил, что сети не справляются с возросшей нагрузкой. А логистические компании фиксируют задержки в поставках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях