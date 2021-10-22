Россия может потерять преимущество в железнодорожных перевозках

На сегодняшний день есть определенные проблемы с перевозкой грузов по России из-за недостаточной пропускной способности железных дорог. При этом высокий спрос на этот вид перевозок приведет к увеличению цены. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе крупнейшего в России транспортно-логистического холдинга группы компаний «Дело».

«Есть определенные проблемы с передачей грузов ОАО «РЖД» для перевозки по инфраструктуре. Но мы не связываем это напрямую с увеличением поставок из Китая сухопутными маршрутами. Причина в недостаточной пропускной способности железных дорог, подходов к портам, пунктам пропуска», — отметили в пресс-службе организации.

Сейчас в Китае все еще действует энерголокдаун, сказали там. После того, как он закончится, должен начаться резкий рост перевозок сначала из Китая в Европу. При этом проблемы с пропускной способностью российской сети будут нарастать.

Но если цены на транзит по железным дорогам через Россию будут расти, то он потеряет одно из конкурентных преимуществ – стоимость и скорость. А с учетом невысокой пропускной способности, преимущество в скорости может вообще исчезнуть.

Ранее сообщалось, что Китай отправляет все больше товаров в Европу через транспортные сети России, и нагрузка продолжает расти. В РЖД отмечают увеличение транзита почти на 50% с начала года. Крупнейший оператор контейнерных перевозок «Трансконтейнер» заявил, что сети не справляются с возросшей нагрузкой. А логистические компании фиксируют задержки в поставках.