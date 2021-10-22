Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на мясо

Правительство РФ приняло ряд мер для стабилизации цен на рынке мяса и мясной продукции. Так, в 2021 году была введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно, сообщили в Минсельхозе. Кроме того, на один год был продлен импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота.

Владельцам животноводческих хозяйств доступны льготные кредиты на закупку зерна, витаминов и аминокислот, а также на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства. В министерстве уточнили, что в 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно будет направлено 10 млрд рублей на компенсацию части затрат на закупку кормов, а с 2022 года средства господдержки будут распределяться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать колебания цен на продукцию.

Ранее сообщалось, что крупнейшие компании, занимающиеся переработкой мяса, предупредили, что в скором времени подорожают колбасы, сосиски. Больше всего может повыситься стоимость готовой продукции: цена тефтель и котлет из курицы увеличится до 10%, фарша — до 12%, куриного шницеля — до 18%. Салями и сосиски, вероятно, подорожают на 10%.