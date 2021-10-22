Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Определены останки, найденные внутри древней погребальной куклы в Хакасии 04:42
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА 04:41
Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо в ближайшие... 04:35
Байден: США не хочет холодной войны с Китаем 04:33
Голодающему в тюрьме Саакашвили подвезли реанимобиль 04:27
Байден готов использовать нацгвардию для борьбы с перебоями в доставке... 04:18
Японская компания захотела купить контрольный пакет акций в лесном холдинге России 04:16
Футболист «Галатасарая»: с «Локомотивом» я бы и на ничью... 04:07
На съемках фильма с Алеком Болдуином случайно застрелили человека 04:04
Врач заявила, что заболеваемость COVID-19 в РФ может достичь 40 тыс... 03:54

Банкир Задорнов назвал ошибки россиян, инвестирующих сбережения

close
100%
Depositphotos

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал РИА «Новости», какие ошибки допускают россияне, когда инвестируют накопления.

«Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска», — начал он.

Вторая ошибка, по мнению эксперта — попытки найти лучший инструмент для инвестиций. Он отметил, что накопления нужно диверсифицировать. В таком случае доходы, полученные от выгодных вложений, компенсируют убытки от неудачных.

Наконец, Задорнов посоветовал сберегать не только крупные суммы.

«Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму», — объяснил банкир.

Ранее доля россиян, считающих инвестиции способом повышения благосостояния, выросла до 40%

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях