Банкир Задорнов назвал ошибки россиян, инвестирующих сбережения

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал РИА «Новости», какие ошибки допускают россияне, когда инвестируют накопления.

«Первая ошибка при формировании портфеля сбережений – излишняя боязнь риска. Но основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска», — начал он.

Вторая ошибка, по мнению эксперта — попытки найти лучший инструмент для инвестиций. Он отметил, что накопления нужно диверсифицировать. В таком случае доходы, полученные от выгодных вложений, компенсируют убытки от неудачных.

Наконец, Задорнов посоветовал сберегать не только крупные суммы.

«Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму», — объяснил банкир.

Ранее доля россиян, считающих инвестиции способом повышения благосостояния, выросла до 40%