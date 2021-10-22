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В Конгрессе США попросили Минюст провести проверку цен на картины Хантера Байдена

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Visar Kryeziu/AP

Конгрессмен Кеннет Бак от штата Колорадо, член Республиканской партии, попросил попросил главу Министерства юстиции Соединенных Штатов Меррика Гарленда провести проверку завышенной стоимости картин сына президента США Джо Байдена, бизнесмена Хантера Байдена, сообщает Reuters.

Поводом для проведения спецпроверки стало желание Хантера Байдена, художника-любителя, продать свои картины по высокой цене — не менее $500 000. Конгрессмен Бак, участвуя в слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей, назвал эту цену чрезмерной.

«Вы можете подумать, что у Хантера Байдена <…> есть, например, опыт художественной подготовки. Но вы будете ошибаться. Вы также можете предположить, что он обучался у всемирно известных мастеров, но снова ошибетесь», — заявил Бак.

Он продемонстрировал репродукции картин Клода Моне и Эдгара Дега, а затем Хантера Байдена, уточнив, что первые две продаются за $700 000 и $500 000, а сын американского президента предлагает свое творчество за такую же большую сумму. Бак уточнил, что в 2019 у Хантера Байдена не получилось найти покупателя для своих картин.

«И что случилось в 2020 году, что все так изменило? Его отец стал президентом США», — резюмировал Бак.

Ранее стало известно, что власти США в два раза увеличили ссуду галерее, покупающей картины Хантера Байдена.

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