В России без работы осталось рекордное количество сотрудников

Во втором квартале 2021 года в России уволились 2,66 млн человек из средних и крупных компаний, что является рекордным показателем за последние девять лет. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, абсолютным лидером с самым заметным дисбалансом стала Ивановская область — там увольнений на 44,4% больше, чем трудоустройств. На втором месте оказалась Ульяновская область, где увольнений на 43,8% больше, чем трудоустройств. Замыкает тройку Чувашия с показателем в 38,9%. При этом в двух регионах — Москве и Чечне показатели увольнения и найма сравнялись, а в девяти субъектах принятых на работу оказалось больше.

Однако самое большое число увольнений последний раз наблюдалось лишь в третьем квартале 2019 года — тогда по разным причинам уволились более 2,76 млн россиян.

В целом по стране во втором квартале 2021 года сотрудников крупных и средних предприятий, покинувших свои рабочие места, было на 13,3% больше, чем нанятых. Хуже ситуация отмечалась лишь во втором квартале 2020 года, а до этого — в четвертом квартале кризисного 2015 года.

Значительный рост увольнений произошел в пострадавших от пандемии отраслях, таких как гостиничный бизнес, общественное, сфера культуры и развлечений, образование, а также производство текстиля.

Ранее сообщалось, что более 17 тыс. россиян зарабатывают свыше миллиона рублей в месяц. С апреля 2019 года этот показатель вырос на 51,5% — до пандемии такую зарплату получали 11,29 тыс. человек.