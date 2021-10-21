Американские порты оказались лидерами по неэффективности

Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич в Южной Калифорнии оказались наименее эффективными среди всех портов, согласно рейтингу Всемирного банка и IHS Markit. Они обрабатывают больше всего грузов, однако не справляются с огромным потоком судов. Об этом сообщает Reuters.

Общее количество судов, которые ожидают выгрузки, 18 октября установило новый рекорд и достигло 100. Закупки импортных товаров американцами подскочили до такого уровня, что американская инфраструктура и цепочки поставок никак не могут с ними справиться, что привело к серьезным задержкам доставки.

При этом лучшим торговым портом стал тот, который находится в японской Йокогаме. На втором месте Абдалле в Саудовской Аравии. Замыкает тройку лидеров порт Шэньчжэнь в провинции Гуандун в Китае.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден хочет, чтобы власти предприняли меры, которые могли бы повлиять на ситуацию с недостаточным количеством поставок товаров в страну и сдержать рост цен к Рождеству. Однако аналитики считают, что выполнить задуманное будет невозможно из-за перегруженности складов, плохой логистики и недостаточной квалификации сотрудников.