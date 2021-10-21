Пушков объяснил, почему Польша проиграла газовую войну

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о том, что Польша «проиграла газовую войну по всем статьям». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей», — написал он.

Сенатор отметил, что Европа «осознала, что без российского газа ей не выжить», однако в Польше безуспешно пытаются обвинить Россию в газовом кризисе и «даже пытаются поддеть Германию».

«Но выходит у нее жалко, мстительно — и снова бесссмысленно», — резюмировал Пушков.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии провести разбирательство в отношении «Газпрома», которого Куртыка обвинил в европейском энергетическом кризисе. В письме вице-председателю Европейской комиссии Маргрет Вестагер он написал, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достигнув более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении, что намного больше, чем рост цен на нефть во время нефтяных кризисов 70-х годов XX века».