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Банки хотят законодательно обязать проверять долги россиян при выдаче кредитов

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Госдума в ближайшее время намерена рассмотреть законопроект «О внесении изменений в закон «О потребительском кредите (займе)» в части расчета показателя долговой нагрузи заемщика. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

Документ предполагает законодательно закрепить за банками и микрофинансовыми организациями при выдаче потребительских кредитов проводить проверку на наличие у заемщиков долгов и рассчитывать показатель долговой нагрузки, уведомляя граждан об этих данных.

«Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Мы его поддерживаем, однако ко второму чтению некоторые его нормы будет конкретизированы», — рассказали в профильном комитете Госдумы по финансовому рынку.

Авторами законопроекта выступили экс-депутат Госдумы Игорь Дивинский и сенатор Николай Журавлев. Документ был разработан при участии Банка России.

Ранее российские власти поддержали идею ЦБ об ограничениях на выдачу кредитов, отметив, что такие меры следует распространить только на сектор необеспеченного потребительского кредитования.

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