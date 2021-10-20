Виртуальный ассистент Афина сыграла роль рассказчика в театральном шоу Гоголь-центра

Мультимедийный сервис Okko и издательство ЭКСМО представили «ЧЧД-шоу 3.0» — театрально-литературный эксперимент, премьера которого состоялась на сцене Гоголь-центра. Роль рассказчика в шоу исполнила виртуальный ассистент Афина из семейства Салют от Сбера. Киноверсия постановки будет доступна эксклюзивно для подписчиков Okko.

Мероприятие приурочено к 200-летнему юбилею Федора Достоевского, а в перфомансе задействованы главные герои «Идиота», «Бесов» и других знаменитых романов классика. В роли героев Достоевского выступили актеры Гоголь-центра: Сергей Галахов, Дмитрий Высоцкий, Михаил Тройник, Светлана Мамрешева, Ольга Добрина, Ирина Теплухова и Юлия Гоманюк. Также в постановке приняла участие Афина - виртуальный ассистент из семейства Салют от Сбера

«Этот проект – коллаборация на стыке театра, литературы и кино, первый спектакль, в котором на сцене вместе с актерами появится виртуальный ассистент из семейства Салют — Афина. Эксперименты всегда либо расширяют горизонты, либо укрепляют в правильности существующего подхода, поэтому мы будем продолжать экспериментировать в поисках новых жанров и форм культурного контента», — рассказал генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

«ЧЧД-шоу 3.0» - театральное шоу с участием виртуального ассистента Афины из семейства Салют. Проект стал продолжением «ЧЧД» или «Что Читать Дальше» — первого в истории книжного рынка литературного шоу, которое запустило издательство ЭКСМО. Режиссером театрального перфоманса для «ЧЧД-шоу 3.0» стал режиссер Кирилл Вытоптов (мастерская Петра Фоменко, «Современник», ГИТИС). Сюжет постановки построен сразу на девяти художественных и нон-фикшн произведениях, от нового романа Пелевина «Transhumanism Inc.», «Нажми reset» Джейсона Шрейера, «Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием» Роберта Колкера до «Академии» Айзека Азимова.

Премьера эксклюзивной киноверсии «ЧЧД-шоу 3.0» состоится в мультимедийном сервисе Okko в ноябре: она дополнит коллекцию «Искусство онлайн». Коллекция открывает доступ к театральным постановкам, концертам, виртуальным экскурсиям и другому видеоконтенту от ведущих культурных площадок страны.