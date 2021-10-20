Сбер возглавил ESG-ренкинг финансового сектора страны

Сбер стал лидером ESG-ренкинга публичных компаний финансового сектора России, сообщает пресс-служба компании. Всего в состав ренкинга вошли 30 организаций, в их числе: банки, финансовые и инфраструктурные институты и страховые компании. Ренкинг был подготовлен Национальным Рейтинговым Агентством.

Все участники ренкинга были разделены на пять групп: продвинутый, развитый, достаточный, развивающийся и начальный уровни внедрения принципов устойчивого развития. Сбер занял лидирующую позицию в первой – продвинутой – группе ренкинга с показателем 31,08 баллов.

Ренкинг представляет собой оценку ESG-профиля компаний — уровня интеграции в их деятельность ESG-факторов с учетом применения лучших практик и их соответствия международным и российским подходам и стандартам в области устойчивого развития. Для расчета ренкинга использовался набор из 68 показателей на основе информации из открытых источников, а в процессе распределения компаний по группам ренкинга использовался кластерный анализ.

«Результаты Сбера объективно отражают большую работу, которую мы провели за последний год. Мы поставили перед собой задачу не просто достичь собственной углеродной нейтральности к 2030 году, соответствуя лучшим мировым ESG-практикам, но и стать драйвером ESG-трансформации страны, быть центром экспертизы и проводником изменений, помогать нашим клиентам, партнерам и государству. Данный ренкинг показывает, что ESG-повестка постепенно укрепляет свои позиции среди приоритетов бизнеса, государства и общества. Это позитивный тренд, усилению которого мы будем всячески способствовать», — сообщает старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Результаты анализа раскрываемых ESG-практик говорят о том, что вовлеченность российских банков и финансовых институтов в ESG-повестку усиливается, отмечает НРА. Так, в 2021 году число компаний, принявших Принципы ответственного банкинга, увеличилось с трех до шести. К этому мотивирует использование кредитных линий от иностранных инвесторов, соответствие ожиданиям стейкхолдеров и ожидания в части будущего изменения оценки рисков в деятельности крупных клиентов с высоким углеродным следом.

В соответствии с лучшими международными практиками, для формирования ESG-ренкинга используется исключительно информация, размещаемая участниками ренкинга в открытом доступе для неограниченного круга лиц. Оценка показателей дочерних структур международных компаний с высоким уровнем интеграции ESG-повестки в случае ограниченного раскрытия информации самой дочерней компанией затруднена, что оказывает негативное влияние на позицию в ренкинге.