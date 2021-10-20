Украина впервые начала закупать яйца за границей

Из-за того, что на Украине не хватает своих объемов производства, впервые за 30 лет страна стала закупать яйца за границей, в Белоруссии. Об этом пишут «Украинские новости».

«Производство яиц на Украине убыточно уже более двух лет, поэтому сейчас уже потребовались закупки у других государств», — отметил глава Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Так, производство яиц на Украине с начала 2021 года сократилось более чем на 3 млрд штук. Это не менее 25% от всего объема 2020 года. Уже закрылось более 430 предприятий по производству яиц и более девяти – по производству мяса птицы. При этом птичье поголовье сократилось на 11 млн, а производство мяса птицы уменьшилось на 40 тыс. тонн за первые девять месяцев года.

По словам Карпенко, из-за сложившихся обстоятельств продукция птицеводства будет дорожать.

Ранее сообщалось, что цены на сало на Украине продолжают расти, в некоторых торговых точках сало уже стоит больше, чем мясо. Рост цен на деликатес начали фиксировать еще весной, с тех пор он практически не прекращается.