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Владельцам старых дач предложили отказаться от проведения газа к загородным участкам

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Global Look Press

Владельцам старых дач предложили отказаться от проведения газа к загородным участкам из-за возможной нецелесообразности этого решения. Об этом сообщает «Российская газета».

Россиянам рекомендуют при проведении газа к участку учитывать такие моменты, как площадь дома, режим проживания в нем, климат в регионе и т.д. Специалисты считают, что нет смысла газифицировать старые дачи, оборудованные печкой, в которых владельцы бывают крайне редко: в таких случаях печка сохранит тепло дольше, и затраты на обогрев будут меньше.

«А вот современные загородные дома площадью от 80 квадратных метров и больше так просто не прогреть», — отметили эксперты.

Эксперты посоветовали посчитать период окупаемости такого энергоснабжения, чтобы понять, выгодно ли газифицировать дачу. Так, для дома площадью 80-100 квадратных метров в средней полосе России проводка газа по участку с покупкой оборудования обойдется в 150-250 тысяч рублей.

В июне текущего года Госдума в третьем чтении приняла законопроект о газоснабжении участков граждан за счет бюджета. Трубу с газом обязаны дотянуть до границы домовладения, дальше подключать сеть к дому граждане должны за свой счет. Единым оператором газификации стал «Газпром». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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