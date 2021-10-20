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В «Росгеологии» рассказали, когда закончится нефть в России

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков считает, что об исчерпании запасов нефти в России говорить пока рано, так как новые технологии позволят бурить скважины на большей глубине, сообщает «РБК».

«Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии», — считает Горьков.

Он уточнил, что несмотря на то, что крупнейшие нефтедобывающие компании не находят в последнее время новые месторождения, существуют нефтяные шельфы на глубине свыше 500 метров, а также источники в мировом океане.

«А изученность Мирового океана всего 10%, то есть мы в принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — пояснил Горьков.

Гендир «Росгеологии» призвал активнее развивать геологические исследования на фоне истощения уже изученных нефтяных месторождений в России.

Ранее Россию назвали перспективным рынком для инвестиций из-за энергетического кризиса.

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