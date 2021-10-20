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В России задумали упростить уплату налогов с дивидендов иностранных акций

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Depositphotos

Брокеров и депозитариев в России хотя наделить функциями налогового агента частных инвесторов по дивидендам иностранных акций. Специалисты Московской биржи подготовили соответствующие поправки в Налоговый кодекс, пишут «Известия».

Как рассказал управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков, нововведение существенно упростит жизнь розничным инвесторам. Он отметил, что если поправки примут, то таким инвесторам не нужно будет самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы. Однако тем, кто желает сэкономить на налогах, придется самим контролировать вопросы двойного налогообложения, заявили в пресс-службе биржи.

В Центробанке изданию заявили, что в целом поддерживают предложения по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для физических лиц. Крупные брокеры и банки также выступили за предлагаемые изменения.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует ввести для бизнеса единый налоговый счет — для уплаты всех сборов, налогов и страховых взносов.

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