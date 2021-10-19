NBC назвал возможную причину обысков в доме Дерипаски в Вашингтоне

Журналист телеканала NBC Том Винтер написал в Twitter, что обыск, который проводит Федеральное бюро расследований в доме российского миллиардера Олега Дерипаски, расположенного в столице США, могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа.

Корреспонент напоминает, что Дерипаска был деловым партнером бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Обыск санкционирован судом отмечает Винтер.

Ранее на фоне обыска упали акции производителя алюминия «Русал», директором которого до 2018 года был Дерипаска.

До этого были опубликованы кадры, снятые возле дома бизнемена. На записи видно, что здание активно изучают сотрудники Федерального бюро расследований.

Как сообщают СМИ со ссылкой на кадастровые документы округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Газета Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что эта корпорация связана с Дерипаской.

Недвижимость, согласно кадастровым документам, были приобретена в мае 2006 года за $15 млн. Его текущая кадастровая стоимость вместе с участком оценивается в почти $16 млн. Двухэтажный дом был построен в 1986 году. Его жилая площадь составляет 1090 квадратных метров.