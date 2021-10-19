Впервые за 10 лет индекс РТС преодолел планку в 1900 пунктов

На российском фондовом рынке индекс РТС впервые за 10 лет перешел отметку в 1900 пунктов. Такие данные опубликованы на сайте Мосбиржи.

Во время торгов РТС достиг планки в 1900,29 пункта (+1,26% к закрытию предыдущего дня). Ранее на подобной отметке долларовый индекс оказывался в августе 2011 года. В мае 2008 года РТС побил абсолютный максимум, перейдя планку в 2498,10 пункта.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сделал прогноз по курсу доллара в октябре-ноябре. В этот период стоимость валюты может снизиться до 68–71 руб, что, по мнению эксперта, позитивно скажется на российском бюджете.

Согласно прогнозу заместителя директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергея Макарова, в настоящее время рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть, газ, уголь и металлы, но даже с учетом этих факторов вероятность снижения доллара до диапазона 60 рублей крайне мала.