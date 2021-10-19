Впервые с 2015 года суд признал незаконным отзыв лицензии ЦБ у банка

Арбитражный суд Москвы признал незаконными приказ Центробанка об отзыве лицензии у банка «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Также судом признано незаконным введение ЦБ временной администрации в кредитной организации.

Банк России отозвал лицензию краснодарского ЮМК банка за многократные нарушения законодательства. ЦБ счел, что организация содействует отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Банк подал на ЦБ в суд. «Это очень редкий случай, когда суд встает на сторону оппонентов ЦБ», — прокомментировал адвокат правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрий Терентьев. По его словам, последний подобный случай произошел в 2015 году, когда суд признал незаконным отзыв лицензии у АО «Профессионал банк» и у Атлас-банка.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина к 12 годам лишения свободы.