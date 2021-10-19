В Daily Express посчитали, что «Северный поток-2» не опасен для Великобритании

В издании Daily Express рассказали, чем для Великобритании грозит строительство российского газопровода «Северный поток-2».

Авторы статьи вспомнили слова госсекретаря Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенг. Он заявил, что Великобритания не поддерживает российский «Северный поток - 2» и не нуждается в собственном хранилище для долгосрочного хранения. «Мы не зависимы от поставок из России, как многие наши партнеры из ЕС», — добавил госсекретарь.

Издание отмечает, что королевство само добывает большую часть необходимого газа, а крупнейшим поставщиком этого ресурса на остров является Норвегия.

Ранее стало известно, что 18 октября первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом. Как уточнили в Nord Stream AG, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.