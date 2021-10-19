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В Украине рассказали о «троянском коне» в комиссии по сертификации «Северного потока-2»

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Anton Vaganov/Reuters

Экс-обмудсмен Украины Валерия Лутковская назвала действия «Нафтогаза», который подал заявку на сертификацию газопровода «Северный поток-2», бесполезными. Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш».

«Речь идет о том, что мы пошли в ту комиссию, которая будет заниматься сертификацией для того, чтобы, как «троянский конь», оттуда помешать этой сертификации. Идея понятна, но скажите мне, пожалуйста, как это повлияет на граждан Украины? Как мы будем жить?»», — вопрошает Лутковская.

По ее словам, Украина испытывает большие проблемы с углем, а его запасов на некоторых ТЭЦ хватит лишь на несколько недель. Лутковская призвала начать думать о своих гражданах, а не пытаться мешать другим. Она считает действия «Нафтогаза» бесполезными ведь другие участники сертификации получат лишь выгода от газопровода.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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