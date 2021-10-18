Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от последствий коронавируса 15:12
Трояновский о работе Хабиба во главе Eagle FC: он реализует свои желания и... 15:10
ЕС поставил в другие страны миллиард вакцин 15:07
Знарок не будет находиться на лавке сборной России на Олимпиаде в Пекине 15:06
«112» восстановил хронологию событий при стрельбе в школе... 15:05
Лиса, пробравшаяся на Красную площадь в Москве, попала на видео 15:02
Пользователи соцсетей выяснили, что ни в коем случае нельзя делать после 30 лет 15:00
Мельникова: каждый раз страшно, когда Тарасова берет микрофон на «Ледниковом... 14:59
Хакеры опубликовали фото мужских половых органов в Spotify-аккаунте рэпера 6ix9ine 14:59
Эксперт Захаров заявил, что в ноябре количество россиян с COVID-19 может... 14:58

Британия решила спасти планету от экологического кризиса

close
100%
Petr Svarc/Global Look Press

Великобритания хочет резко сократить вредные выбросы углекислого газа ради спасения планеты. Для этого правительство страны будет вкладываться в развитие ядерной энергетики. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Предполагается, что главным претендентом на государственное финансирование станет атомная электростанция (АЭС) Sizewell в графстве Саффолк. Она представляет собой проект энергетической компании EDF Energy и полностью принадлежит Франции.

Эксперты считают, что правительство хочет не только вложить деньги в строительство реакторов, но и установить фиксированную цену за каждую производимую на объекте единицу энергии. Подсчитано, что новая АЭС сможет более полувека обеспечивать энергией около 6 млн домов.

Кроме того, правительство Великобритании готово представить больше информации по развитию ядерной энергетики ближе к выборам в 2024 году. Это будет 150-страничный документ, в котором премьер-министр Борис Джонсон подробно распишет стратегию достижения в стране углеродной нейтральности.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что в России глобальный энергопереход, представляющий собой перевод экономики на более экологичные источники энергии, обойдется примерно в 90 трлн руб. и будет длиться 28 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях