Британия решила спасти планету от экологического кризиса

Великобритания хочет резко сократить вредные выбросы углекислого газа ради спасения планеты. Для этого правительство страны будет вкладываться в развитие ядерной энергетики. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Предполагается, что главным претендентом на государственное финансирование станет атомная электростанция (АЭС) Sizewell в графстве Саффолк. Она представляет собой проект энергетической компании EDF Energy и полностью принадлежит Франции.

Эксперты считают, что правительство хочет не только вложить деньги в строительство реакторов, но и установить фиксированную цену за каждую производимую на объекте единицу энергии. Подсчитано, что новая АЭС сможет более полувека обеспечивать энергией около 6 млн домов.

Кроме того, правительство Великобритании готово представить больше информации по развитию ядерной энергетики ближе к выборам в 2024 году. Это будет 150-страничный документ, в котором премьер-министр Борис Джонсон подробно распишет стратегию достижения в стране углеродной нейтральности.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что в России глобальный энергопереход, представляющий собой перевод экономики на более экологичные источники энергии, обойдется примерно в 90 трлн руб. и будет длиться 28 лет.