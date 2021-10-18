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Машино-места в Москве стали стоить как хорошая «однушка» в Твери

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Алина Распoпoва/«Газета.Ru»

Средняя стоимость машино-места в Москве в августе достигла 2,1 млн рублей. Эту цену можно сопоставить со стоимостью однокомнатной квартиры с хорошим ремонтом в Твери. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра ЦИАН (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

За год машино-места в Москве стали дороже на 16%, в Московской области — на 10%. Средняя стоимость достигла 2,1 млн рублей в столице и 914 тыс. рублей — в Подмосковье. При этом цена московского машино-места составляет 13% от средней стоимости квартиры, в области этот показатель равен 15%.

Согласно данным ЦИАН, стоимость машино-мест в Москве и Подмосковье сильно не менялась до 2020 года и раньше повышения наблюдались лишь в районе 2-3% в год. Однако в прошлом году начался ажиотаж на рынке недвижимости, когда массово покупались квартиры перед окончанием программы льготной ипотеки, отчего цены на жилье выросли. Вслед за ними выросла и стоимость машино-мест.

При этом стоимость собственного паркинга в Москвы сильно различается. Так, внутри Садового кольца цены держатся в районе 5,57 млн рублей. Между Садовым кольцом и ТТК они уже более чем в два раза меньше – 2,68 млн рублей. После чего уменьшение идет не так резко и до МКАД средняя цена машиноместа держится в районе 2,35 млн рублей. Недалеко за МКАД – 1,31 млн рублей.

Кроме того, ажиотаж на рынке недвижимости спровоцировал увеличение количества сделок с машино-местами. Если в 2019 году их было в районе 4 тыс. за квартал, то к началу 2021 года их стало более 7,2 тыс.

Ранее автовладельцы рассказали о легкости парковки во дворах в крупных городах России. В среднем на 3 балла из 5 оценили россияне свои дворы с точки зрения возможности запарковаться возле дома.

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