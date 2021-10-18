Финансовый аналитик Фурса назвал газовую политику Украины «методами Шарикова»

Политика Украины в решении проблем с газом может спровоцировать еще больший дефицит топлива в стране. Таким мнением украинский финансовый аналитик Сергей Фурса поделился в статье для издания «Главред».

Украинские власти, пообещав народу дешевый газ, рассматривают предложение «забрать и поделить» топливо у местных производителей, заставив продавать его по государственным ценам. Они в пять раз ниже рыночных.

По мнению финансового аналитика, Украина этой зимой столкнется перед двумя рисками. Прежде всего, перед высокими рыночными ценами на газ. Также есть проблема с недостатком угля, что является «глобальной проблемой».

По мнению эксперта, решение Киева в таком случае будет «самым глупым», а более разумным и законным шагом стало бы повышение ренты на прибыль с продажи газа.

«Больше прибыль — больше налога. Это разумно. Законно. Если принять законодательные изменения. И всем приемлемо. Ведь ситуация экстраординарная. Но использовать методы Шарикова и провоцировать дефицит газа в условиях его недостатка — это выстрел самим себе в ногу», — подытожил финансовый аналитик.

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