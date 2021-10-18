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В России зафиксировано рекордное подорожание хлопьев для овсянки

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Depositphotos

Росстат зафиксировал рекордный рост цен на хлопья для овсянки в России, сообщает РБК.

Как отмечает издание, впервые с 2000 года цена преодолела планку в 80 руб. за 1 кг. При этом подорожал не только сам геркулес, но также и овсяная каша в магазинах, в том числе, хлопья быстрого приготовления — до 94 руб. за кг.

Уточняется, что основная причина подорожания овсянки — это рост закупочных цен у поставщиков. Те, в свою очередь, ссылаются на серьезное подорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей и засуху в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, пишет РБК.

В Минсельхозе, в тоже время, отмечают что дефицита овса в России нет.

Ранее Росстат сообщил о подорожании овощей и мяса — в отдельных регионах рост достигает 30%. Отмечается, что в Минэкономразвития повысили прогноз инфляции до 7,4% к концу 2021 года.

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