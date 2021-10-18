Белоруссия засекретила 15% от своего экспорта в Россию

Около 15% товарного экспорта Белоруссии в Россию за семь месяцев этого года на сумму $1,3 млрд оказалось скрыто в белорусской статистике. Об этом сообщает РБК.

По данным статистики базы данных Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), с января по июль 2021 экспорт товаров на сумму в $8,2 млрд закрыт. При этом, за весь 2020 год сумма экспорта республики составила $1,6 млрд.

В публикации отмечается, что с 2021 года на фоне ужесточения экономических санкций ЕС и США, к «засекреченным» категориям добавили нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, а также тракторы и грузовики.

С августа в Белоруссии были повышены цены на автомобильное топливо. Новые западные санкции против Белоруссии поставили под удар всю нефтеперерабатывающую отрасль страны и способны сократить доходы бюджета республики примерно на $3 млрд. Расплачиваться за это будут белорусские автовладельцы — местные ценники на топливо уже переписаны властями в сторону повышения. Экономическое давление на Белоруссию при этом вряд ли ускорит процесс ее интеграции с Россией.