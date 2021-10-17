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Посол ответил на вопрос о политических «манипуляциях» России в ситуации с газом

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Reuters

Посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что обвинения в использовании Россией газа в качестве инструмента политического давления на другие страны не имеют ничего общего с действительностью, передает ТАСС.

«Это, разумеется, чепуха. Люди, которые допускают такие высказывания, на самом деле просто хотят обратить на себя внимание», — так он ответил на вопрос телеведущего «Шоу Эндрю Марра» о том, преследует ли проект «Северный поток — 2», в частности, политические цели.

Он также подчеркнул, что из-за газового кризиса в Европе «Газпром» увеличил поставки топлива на 15%. Для предотвращения таких кризисных ситуаций европейским потребителям российского газа придется уйти от закупок по спотовым ценам и подписывать долгосрочные контракты с «Газпромом», так как они «стабильнее» и выгоднее с финансовой точки зрения.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейские политики не хотят признавать своих ошибок, приведших к газовому кризису, но экономические последствия расставят все по местам.

В ЕС призвали расследовать причины резкого роста цен на газ, которые 6 октября достигли $1600 за 1 тыс. куб. м, и призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен в дальнейшем.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». 5 октября стало известно, что началось заполнение одной из ниток газопровода.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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