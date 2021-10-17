На Украине рассказали о «мечте «Газпрома», которая спасет Киев

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Украина 24», что украинскую газотранспортную систему (ГТС) спасет декарбонизация Европы, о которой мечтает российский «Газпром», передает РИА «Новости».

«Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта «Газпрома» и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы возможно появится будущее», — заявил Мураев.

Он отметил, что в настоящее время европейские страны ежегодно потребляют порядка 180 млрд кубометров газа, при этом мощность ГТС Украины составляет 145 миллиардов кубов, а пропускная способность альтернативных газопроводов достигает 180 млрд кубов.

Мураев добавил, что для обеспечения украинцев газом в текущем отопительном сезоне не хватает около 4 млрд кубометров.

Ранее экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк заявил, что страна потеряла $5 млрд из-за несвоевременной закупки газа