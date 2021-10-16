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Экономист спрогнозировал падение доллара до 68 рублей

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Ohde/face to face/Global Look Press

Курс доллара в октябре-ноябре может снизиться до 68–71 руб., что позитивно скажется на российском бюджете. Такое мнение выразил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в интервью газете «Известия».

Так он прокомментировал падение американской валюты до 71 рубля впервые с июля 2020 года.

Эксперт уверен, что доллар повышается на фоне энергетического кризиса в Европе и из-за подорожания газа и нефти. По его словам, вероятно, это временные скачки, и пока рано загадывать, что будет в дальнейшем.

Остапкович отметил, что рубль займет стойкие позиции, если Центральный банк не будет его обратно «снижать».

При этом он добавил, что не требуется чрезмерного снижения курса доллара США, поскольку тогда в стоимости начнет терять российский экспорт.

14 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже обновил годовой минимум. Американская валюта опустилась ниже отметки в 71,5 рубля.

На следующий день курс доллара продолжил снижение и упал до 70,95 рубля.

Согласно прогнозу заместителя директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергея Макарова, в настоящее время рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть, газ, уголь и металлы, но даже с учетом этих факторов вероятность снижения доллара до диапазона 60 рублей крайне мала.

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