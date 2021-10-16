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«Известия»: банки в России обяжут выдавать кредиты без скрытых услуг

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Depositphotos

Банк России и Минфин работают над законопроектом, который позволит российским гражданам получать достоверную информацию об условиях получаемых кредитов, сообщает газета «Известия».

«Сейчас складывается ситуация, когда заемщики неадекватно оценивают свои возможности по возврату кредитов», — отмечает издание.

Законопроект планируется внести на рассмотрение Государственной думы в осеннюю сессию.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что ужесточение в данной сфере оправданно, так как наличие скрытых навязываемых услуг в теле кредита мешает сравнить условия в различных финансовых организациях и точно понять, сколько надо будет отдавать.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников отметил, что ЦБ борется с навязыванием банками дополнительных услуг в течение нескольких лет. Однако эта борьба пока не выходила на законодательный уровень. По его словам, нововведение коснется почти всех физических лиц, обратившихся за кредитом во второй половине 2022 года.

Ранее сообщалось, что некоторые банки начали взимать комиссию за перевод денег с карты на карту другой кредитной организации, что может быть связано с ужесточением контроля Банка России за денежными операциями.

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