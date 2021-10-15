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Яндекс доставит заказы из ресторанов Гида MICHELIN

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пресс-служба «Яндекса»

14 октября вышел Гид MICHELIN по московским ресторанам. Столица стала первым городом СНГ, в котором есть заведения, отмеченные звездами самого известного и влиятельного гастрономического путеводителя. 69 московских стали заведений отмечены звездами или наградами Гида.

Яндекс стал официальным партнером Гида в городе. Теперь в Яндекс.Еде можно заказать блюда из заведений, попавших в путеводитель, по запросу«мишленовские рестораны» в поиске Яндекса можно посмотреть полный список заведений и почитать об особенностях их кухни, а в Яндекс.Картах можно проложить маршрут до них.

В Гид вошли 69 московских ресторанов, более 30 из них подключены к Яндекс.Еде. Список заведений из путеводителя можно найти на главной странице сервиса.

Каждое из заведений Гида отмечено звездами или наградами MICHELIN.Одну звезду получили семь ресторанов — «Selfie», «Beluga», «Grand Cru», «White Rabbit», «Biologie», «Сахалин» и «Savva». Двумя звездами отмечены «Twins Garden» и «Chef's Table». Большинство ресторанов — 45 — получили специальную награду «Рекомендовано MICHELIN — 2022» за высокое качество блюд. 15 ресторанам присудили награду «Биб Гурман» за сочетание качества и доступных цен.

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