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Газодобытчики Украины предупредили об огромных потерях

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РИА «Новости»

Добыча природного газа на Украине может резко сократиться после введения регулирования цен на него. Из-за этого частные компании страны могут понести огромные потери. Об этом говорится в заявлении украинской Ассоциации газодобывающих компаний в Facebook.

Из-за введения новых мер на Украине по регулированию цен на природный газ частные организации будут вынуждены прекратить свои вложения в геологоразведку, разработку месторождений и бурение скважин. В свою очередь, это приведет к сокращению рабочих мест и последующему снижению поступлений в бюджет, отмечается в сообщении ассоциации.

Уже подсчитано, что потери от регулирования цен могут составить около $380 млн. При этом добыча газовых компаний будет снижаться на 10% каждый год.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал заявления России об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году манипуляциями и напомнил, что «Газпром» трижды снижал транзит в этом году.

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