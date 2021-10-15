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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с газом в Турции из-за контрактов с Россией

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AP

У Турции нет проблем с обеспечением газом, в том числе благодаря соглашениям с РФ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА «Новости».

«Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном – это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем», — сказал турецкий лидер.

По его словам в западных странах проблемы с газоснабжением продолжаются, однако Турции подобная ситуация не грозит.

«Мы приняли и будем принимать все необходимые меры», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова заявила, что топливный кризис в Евросоюзе негативно скажется на экономиках более уязвимых стран — участниц блока и может привести к энергетической бедности. По ее словам, сложившаяся на европейском рынке ситуация может стать причиной того, что счета за электроэнергию будут для потребителей наиболее уязвимых стран ЕС слишком высоки.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа.

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