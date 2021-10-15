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Названы страны, в которые россияне стали массово покупать авиабилеты

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После новостей о возобновлении авиасообщения с некоторыми странами, вдвое выросли поиски билетов в Таиланд, Швецию, Словению и Тунис. Пока что перелеты доступны для тех граждан, которые полностью вакцинировались. Об этом сообщается в материале аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В первую очередь, наиболее востребованным по поиску билетов стал Таиланд, который традиционно был одним из самых популярных направлений у любителей отдохнуть зимой. Если условия въезда в эту страну поменяются на более мягкие, то туда могут массово поехать те, кто работает на удаленке и фрилансеры.

Учитывая, что Таиланд готов принимать только вакцинированных людей, это временно будет ограничивать спрос. Однако страна вошла в топ-5 направлений, куда бы россияне хотели отправиться при полном открытии границ.

Между тем с 9 ноября возобновится авиасообщение также с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией и Оманом.

Однако возобновление авиасообщения с той или иной страной не означает, что она свободно открыта для всех желающих. Часть стран после открытия авиаперелетов продолжают принимать только определенные категории граждан, в первую очередь, вакцинированных.

Ранее сообщалось, что почти каждый четвертый россиянин проведет приближающиеся ноябрьские праздники дома за просмотром телевизора, чтением книг или просто будет отдыхать.

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