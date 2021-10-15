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«Ъ»: российские ритейлеры пожаловались на нехватку кассиров и администраторов

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Hannah McKay/Reuters

Несколько крупных российских ритейлеров заявили, что в их магазинах не хватает администраторов, кассиров и мерчандайзеров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в октябре текущего года количество вакансий кассиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 196% до 32,9 тыс. Администраторов магазинов требуется на 377% больше, а мерчандайзеров – на 160%.

В магазинах Fix Price объясняют нехватку персонала, в том числе, уменьшением числа трудовых мигрантов. В «Работа.ру» считают, что дефицит персонала в магазинах может быть связана с открытием новых точек крупными ритейлерами.

По мнению экспертов, для решения возникшей проблемы ритейл будет вынужден вкладывать средства в автоматизацию процессов, в кассы самообслуживания и контроль выкладки на полках с помощью видеоаналитики.

Ранее сообщалось, что вакцинация усугубила дефицит медицинских кадров.

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