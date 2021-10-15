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Новак заявил об отсутствии связи между газовым кризисом в Европе и «Северным потоком — 2»

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Газпром «Северный поток - 2»

Утверждение о том, что Россия не расширяет поставки газа в Европу из-за желания ускорить сертификацию «Северного потока — 2», необоснованно, заявил в интервью Business FM на полях Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак.

«Никакой связи нет [между «Северным потоком — 2» и поставками]. Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт», — сказал он.

По словам Новака, Россия в полной мере исполняет все свои обязательства по контракту на поставку газа, что подтверждают европейские партнеры, поэтому подобные претензии в прессе удивительны.

«Что значит могли поставить больше или не могли? Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты», — заявил вице-премьер.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.

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