McDonald's будет продавать бургеры без мяса

McDonald's начнет продавать «искусственные» бургеры McPlant с растительным мясом. Новый вид бургеров появится в некоторых ресторанах сети быстрого питания в США. Об этом сообщает CNBC.

«Искусственный» бургер будет состоять из гороха, риса, картофеля, свеклы и ломтика сыра. При этом в самой компании McDonald's заявляют, что это временный эксперимент, который должен показать, как введение искусственного мяса скажется на общих показателях ресторанов. Между тем появление новых позиций в меню усложняет процесс производства, тем самым усугубляя дефицит рабочей силы в стране, отмечают в издании.

В свою очередь, добавлением мяса на растительной основе компания хочет привлечь новых потребителей. При этом такие бургеры будут дороже по сравнению со стандартными предложениями.

Ранее сообщалось, что бургер в России подорожал за девять месяцев более чем на 10% в годовом выражении, а картошка фри — на 18%. Аналитики вычислили, что средняя стоимость бургера составила 311 рублей, картошки фри — 111 рублей.