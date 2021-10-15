В Думе предложили ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, в котором предложил ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников и инвалидов. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил в своем обращении, что в налоговом законодательстве говорится, что основная ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых 3% идет в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты субъектов.

В целях поддержки ряда категорий граждан регионы вправе уменьшать размер ставки налога, который зачисляется в бюджет субъекта, указал Сухарев.

Он уточнил, что Москва воспользовалась данной возможностью, дав организациям право уплачивать в региональный бюджет 13,5% вместо 17% при условии, что на предприятии работает не менее 50% сотрудников с инвалидностью, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

По словам депутата, предоставление такой налоговой льготы создает стимул для организаций принимать на работу людей, имеющих инвалидность, которым сложно трудоустроиться. При этом возрастные специалисты, то есть работники старше 50 лет, являются еще одной категорией граждан, у которых бывают сложности с поиском работы.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления федеральной льготы по налогу на прибыль организаций, а именно снижение ставки налога с 20% до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет», — сказано в тексте послания.