Куба подтвердила въезд для вакцинированных туристов без ПЦР-тестов

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что вакцинированные от коронавируса туристы, планирующие отдых на Кубе, с 15 ноября смогут не предоставлять результаты ПЦР-тестов. Об этом пишет издание Сuba debate.

Отмечается, что смягчение условий въезда в страну связано с высокими темпами вакцинации. Диас-Канель в своем Twitter-аккаунте написал, что 6 млн кубинцев полностью вакцинированы. Это половина населения страны.

К 15 ноября правительство планирует привить 90% населения. В настоящее время 98,4% кубинцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины из трех.

Какие вакцины будут признаны в стране, пока не сообщается. Но на встрече с зампредом Правительства РФ Юрием Борисовым Диас-Канель поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.

Как пишет портал TourDom, ранее путешественники жаловались на странности при проведении ПЦР-тестирования на Кубе. Их по прилете помещали в обсерватор, что приводило к конфликтам и снижало интерес к отдыху на острове. Кубинские власти ответили на жалобы, что туристам нужно было сдавать дополнительный анализ накануне вылета из России.

Пока что на Кубе проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле. По-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за трое суток до прилета. Кроме того, нужно иметь медстраховку от COVID-19.