Пятилетнего максимума достигла доля «премиум-ипотеки» в России

В России в третий квартал текущего года 7% от всей новой выданной ипотеки пришлось на ссуды от 12 млн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Эти кредиты не попадают под льготные госпрограммы. В июле—сентябре объем подобной ипотеки составил 88,1 млрд руб. при общих выдачах в 1,26 трлн руб.

Таким образом доля «премиум-ипотеки» достигла рекордного уровня как минимум с 2016 года. В начала года российские банки оформили 16,2 тыс. ипотек с «большим чеком» на 247,6 млрд руб.

Крупные банки подтвердили рост выдач «премиум-ипотеки», пишет издание.

Ранее сообщалось, что в России вырос средний ипотечный платеж. Он увеличился на 14% и составил 18,8 тыс. рублей.