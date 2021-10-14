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В Челябинской области продают огромный дом в виде головы Святогора

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ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ/YouTube

В Челябинской области выставили на продажу 11-метровый дом в виде головы Святогора — славянского былинного богатыря. Об этом пишет портал 74.ru.

Дом построил житель Миасса Рамис Себгатулин, на завершение проекта ушло около пяти лет. Автор рассказал, что проектировал здание ночами и построил на свои собственные средства.

«Многие не верили, что это будет голова. Когда уже образ появился в том году, то все приходят в восторг от этого здания. Стены из пеноблока, а все остальное — железо. Очень много цемента, ушло почти 12 тонн», — рассказал он.

Продается и сам арт-объект, и досуговый центр «Сказка Пушкина», на территории которого он расположен. Здание расположено на болоте, и это, по словам автора проекта, стало одной из причин продажи.

«У меня 30-летний стаж работы в литейке, и это все сказалось... Мне сейчас противопоказано находиться на болоте, переохлаждаться», — заявил Сегбатулин.

Арт-объект стоит десять миллионов рублей, но торг уместен, сообщил продавец.

Ранее в Турции был найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тысяч лет.

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