Сбер обсудил перспективы развития партнерского банкинга на Российском исламском экономическом форуме

В городе Грозный (Чеченская Республика) 14-15 октября проходит Третий ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия — гарант партнерства». Мероприятие организовано при поддержке Сбера и призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира. Соорганизаторами форума также выступили Международная Ассоциация Исламского Бизнеса и KPMG.

В деловой программе мероприятия приняли участие Муслим Хучиев — председатель правительства Чеченской Республики; Магомед Селимханов — заместитель председателя правительства — министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики; Олег Ганеев - старший вице-президент Сбербанка; Марат Кабаев президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ).

В рамках форума прошли панельные дискуссии «Новые вектора (тенденции) развития Исламской экосистемы» (ESG, Зеленый Сукук, Цифровое пробуждение) и «Альтернативные решения для регулирования Исламского финансирования в РФ».

«Сбер является первопроходцем в партнерском банкинге среди крупнейших российских банков и заинтересован в развитии данного направления. Согласно оценкам KPMG, потенциальный рынок исламского финансирования только в России в среднесрочной перспективе оценивается в 7‒9 миллиардов долларов США. Мы считаем исламское финансирование перспективным направлением с учетом мировых тенденций и продолжаем адаптировать продукты и услуги Сбера под клиентский спрос, а также разрабатывать новые решения в рамках текущего законодательства. На сегодняшний день наш общий портфель структурированных сделок по данному направлению финансирования составляет 262 миллиона долларов и 30 миллионов рублей», — рассказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

На форуме также были презентованы первые российские индексы исламских инвестиций и PayZakat.

Новые индексы — «Индекс исламских инвестиций» (торговый код — MXSHAR) и «Индекс исламских инвестиций полной доходности» (торговый код — MXSHARTR) были представлены Сбером совместно с Мосбиржей. В состав индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики.

Отбор эмитентов проводит Наблюдательный совет шариата, созданный компанией Sberinvest Middle East Limited со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания также обеспечивает процедуру проверки ценных бумаг на соответствие законам шариата. В дальнейшем Sberinvest Middle East Limited будет предлагать своим ближневосточным клиентам инвестиционные продукты, привязанные к данным индексам.

PayZakat — благотворительная платформа для мусульманского сообщества, которая позволяет собирать и распределять пожертвования. На текущий момент у платформы PayZakat насчитывается свыше 3000 подписчиков, средний чек с крупными транзакциями в 2021 году составил 8000 рублей.