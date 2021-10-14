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Еврокомиссия призвала Европу отказаться от газа

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Alik Keplicz/AP

Еврокомиссия пообещала к декабрю представить правила для стимулирования отказа от газа и призвала европейские государства отказаться от ископаемых источников энергии в пользу более экологичного топлива. Об этом заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Европа движется к декарбонизации, и поэтому ископаемый газ обязательно будет заменен на биометан или экологически чистый водород», — сообщила Симсон.

По ее словам, к декабрю 2021 года будет представлен пакет правил по газовому рынку, который будет включать в себя меры стимулирования для энергетического перехода.

Симсон считает, что кризис, который наблюдается в европейском регионе, вызван сильной зависимостью от ископаемых ресурсов. Если же принимать правильные меры, то можно создать условия для энергетической безопасности в мире с чистой энергией.

Ранее глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин рассказал, что газовый кризис в Европе показал невозможность полностью отказаться от традиционных энергоресурсов.

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