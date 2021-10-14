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ЦБ: россияне не вернули в банки триллионы рублей

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После повышенного спроса на наличность, который возник во время пандемии коронавируса в 2020 году, 2,6 трлн рублей не вернулись в банки. Об этом Reuters рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Мы видим, что снятая в пандемию наличность, 2,6 трлн рублей за 2020 год, не вернулась в банки. По-прежнему население использует эти средства в наличной форме. Но уже сейчас, несмотря на новые волны пандемии, скачкообразного спроса на наличные не наблюдается», — отмечает специалист.

По ее словам, динамика использования наличных средств с начала 2021 года близка к допандемийным показателям. Получается, что происходит естественный рост спроса на наличность. Поэтому, каких-либо рисков для финансовой стабильности сейчас не наблюдается.

Однако все сильнее увеличивается доля безналичных платежей, и уже в этом году она составляет 71,4%, в то время как до пандемии в 2019 году этот показатель был на уровне 64,7%, резюмировала Данилова.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий.

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