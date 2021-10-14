В Минске заявили, что в ЕАЭС есть шесть мер по реагированию на санкции

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выработано шесть мер по реагированию на санкционное давление, заявил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко. Его слова приводит агентство БелТа.

«Это конкретные подходы, которые мы будем применять, запустив этот механизм», — заявил Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В настоящее время различные санкции со стороны ряда стран Запада и их союзников введены против России и Белоруссии.

В августе на фоне санкций Белоруссия на полгода запретила вывоз зерна, в том числе в государства ЕАЭС. Запрет касается, в частности, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы и других злаковых.

Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС переходят ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов. Также были внесены изменения в перечень чувствительных товаров, в отношении которых изменить ставку ввозной таможенной пошлины может Совет Евразийской экономической комиссии.